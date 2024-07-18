Burdur Belediyesi Güvenlik Personeli Kanlar İçinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Burdur Belediyesi Güvenlik Personeli Kanlar İçinde Ölü Bulundu

Burdur Belediyesi Güvenlik Personeli Kanlar İçinde Ölü Bulundu

Burdur Belediyesi'nde gece nöbetini devralmaya gelen mesai arkadaşı tarafından kanlar içinde ölü olarak bulunan güvenlik personeli Yalçın Gökçüoğlu'nun intihar ettiği tespit edildi.

18.07.2024 03:18  Güncelleme: 03:20
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Burdur Belediyesi güvenlik personeli, gece nöbetini devralmaya gelen mesai arkadaşı tarafından kanlar içinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 00.00 sıralarında Burdur Belediyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre belediyede 16.00-00.00 nöbetinde tek başına görevde olan güvenlik görevlisi Yalçın Gökçüoğlu (31) nöbet değişimine gelen bir başka güvenlik görevlisi tarafından yerde kanlar içinde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gökçüoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Belediyede çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından masada Gökçüoğlu tarafından bırakılan ve üzerinde "Ölümümden kimse sorumlu değildir." yazılı not bulununca Yalçın Gökçüoğlu'nun kendi silahıyla hayatına son verdiği tespit edildi. Öte yandan acı haberi alıp belediyeye koşan ailesi, arkadaşları, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve belediye çalışanları büyük üzüntü yaşadı.

Yalçın Gökçüoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur Belediyesi Güvenlik Personeli Kanlar İçinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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