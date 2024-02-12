Burdur Belediyesi Halk Et Satış Noktası Tahrip Edildi - Son Dakika
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Burdur Belediyesi Halk Et Satış Noktası Tahrip Edildi

Burdur Belediyesi Halk Et Satış Noktası Tahrip Edildi

Burdur Belediyesi tarafından yapılan Halk Et Satış Noktası kimliği belirsiz şahıslar tarafından tahrip edildi. Belediye, saldırıyı kınayarak noktanın tamiratını yapacak.

12.02.2024 16:02  Güncelleme: 16:06
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Burdur Belediyesi tarafından yapılan Halk Et Satış Noktası kimliği belirsiz şahıslar tarafından tahrip edildi.

Burdur Belediyesi tarafından vatandaşların et ürünlerine daha ucuz bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla Yeni Mahalle'de bulunan Demokrasi Parkı içerisine konulan Halk Et Satış Noktası daha satışa başlamadan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kapı ve camları kırıldı.

Burdur Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Burdur Belediyesi olarak vatandaşlarımızın paralarıyla imal ettiğimiz satış noktamıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Halk Et Satış Noktamızın tamiratını yaparak vatandaşlarımıza daha ucuza et ürünlerini ulaştıracağız" denildi.

Öte yandan emniyet ekipleri tarafından olayı gerçekleştiren şahısları bulmak için çalışma başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur Belediyesi Halk Et Satış Noktası Tahrip Edildi - Son Dakika


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