Burdur'un Bucak ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 75 adet ekstazi ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekiplerince çalışma yürütüldü. Jandarma ekiplerinin Bucak ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 75 adet ekstazi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.