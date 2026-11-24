Burdur Bucak'ta kanala düşen otomobilin sürücüsü 17 gün sonra hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Bucak ilçesinde 7 Kasım'da kanala düşen otomobilin ehliyetsiz olduğu belirlenen 24 yaşındaki sürücüsü, 17 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 38 yaşındaki kişi de yaralanmıştı.
Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 24 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 7 Kasım günü akşam saatlerinde Bucak ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Kamişçi (24) idaresindeki 07 ZN 470 plakalı otomobil, Antalya-Burdur karayolu istikametinde seyir halindeyken Belediye Kademe karşısına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kanala düştü. Kazada otomobil sürücüsü Muhammed Kamişçi ile araçta yolcu olarak bulunan Abbas K. (38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen Muhammed Kamişçi, 17 gündür tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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