Burdur\'da 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönemi İçin Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Burdur'da 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitim görebilmeleri amacıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
Burdur'da eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde öğrencilerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitimlerini sürdürebilmesi için okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin detaylı bir şekilde ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.
İlgili kurum yöneticilerinin yanı sıra, okul müdürleri, okul aile birliği ve öğrenci servislerini temsilen kişilerin katıldığı toplantıya, Yeşilay temsilcisi ve uyuşturucu ile mücadele konusunda uzman personeller de katıldı.
Toplantıda okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele ve diğer hususlar ile okul servis araçlarının çalışmaları ve karşılaşılabilecek sorunların çözümüne yönelik konular görüşülerek, alınması ve planlanması gereken tüm asayiş ve trafik tedbirleri görüşüldü. Sunumların ardından görüş ve önerilerin dile getirilmesi ile toplantı sona erdi.
Toplantıya Burdur Valisi Türker Öksüz, İl Özel İdaresi'nde yapılan toplantıya başta Vali Türker Öksüz olmak üzere Vali Yardımcısı Yunus Emre Akpınar, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, İl Sağlık Müdürü M. Murat Erk, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayşen Til, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sedat Kulak, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Suat Aktürk, okul müdürleri, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Burdur Şube Başkanı Osman Koçibay, Bur-Tur Öğrenci Servisleri Kooperatifi Başkanı Murat Aygül, Karayolları 134. Şube Şefliği Bakım Mühendisi Nihan Yıldız ve okul aile birliği temsilcileri katıldı. - BURDUR
CHP'nin aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınladığı açıklanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ataşehir Belediyesi iddiaları yalanlayarak, "Firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde Belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır" dedi.
Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen ve duruma tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DEM Parti'den aday olacağı iddialarına açıklık getirdi. Soyer'in basın danışmanı iddialara ilişkin "Adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme yok." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının kapatıldığını, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de görevden alınıp merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın gerekçenin, yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri olduğunu belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak, ''Teamüller gereği Ankara'da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Sayın Bozdağ okutacaktı. Buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değil.'' ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi. Kardeşinin yanına defnedilen Ramazan Hoca'nın ablası ise gazetecilere sinirlendi. Pişkin, "Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Burdur'da 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönemi İçin Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?