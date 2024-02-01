Burdur\'da 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönemi İçin Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

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Burdur'da 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitim görebilmeleri amacıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Burdur'da eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde öğrencilerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitimlerini sürdürebilmesi için okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin detaylı bir şekilde ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

İlgili kurum yöneticilerinin yanı sıra, okul müdürleri, okul aile birliği ve öğrenci servislerini temsilen kişilerin katıldığı toplantıya, Yeşilay temsilcisi ve uyuşturucu ile mücadele konusunda uzman personeller de katıldı.

Toplantıda okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele ve diğer hususlar ile okul servis araçlarının çalışmaları ve karşılaşılabilecek sorunların çözümüne yönelik konular görüşülerek, alınması ve planlanması gereken tüm asayiş ve trafik tedbirleri görüşüldü. Sunumların ardından görüş ve önerilerin dile getirilmesi ile toplantı sona erdi.

Toplantıya Burdur Valisi Türker Öksüz, İl Özel İdaresi'nde yapılan toplantıya başta Vali Türker Öksüz olmak üzere Vali Yardımcısı Yunus Emre Akpınar, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, İl Sağlık Müdürü M. Murat Erk, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayşen Til, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sedat Kulak, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Suat Aktürk, okul müdürleri, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Burdur Şube Başkanı Osman Koçibay, Bur-Tur Öğrenci Servisleri Kooperatifi Başkanı Murat Aygül, Karayolları 134. Şube Şefliği Bakım Mühendisi Nihan Yıldız ve okul aile birliği temsilcileri katıldı. - BURDUR