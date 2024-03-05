Burdur'da Alkollü Sürücünün Kontrolden Çıkan Otomobili Şarampole Devrildi - Son Dakika
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Burdur'da Alkollü Sürücünün Kontrolden Çıkan Otomobili Şarampole Devrildi

Burdur\'da Alkollü Sürücünün Kontrolden Çıkan Otomobili Şarampole Devrildi

Burdur'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazada, araç içerisinde bulunan alkol şişeleri dikkat çekti. Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

05.03.2024 04:22  Güncelleme: 04:23
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Burdur'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp şarampole devrildiği kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Araç içerisindeki alkol şişeleri dikkat çekti.

Kaza 02.15 sıralarında Isparta Burdur karayolu NATO Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Isparta istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Yusuf S. idaresindeki 32 K 1841 plakalı otomobil virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonucu ters dönen otomobilde bulunan sürücü Yusuf S., yolcu Ahmet A. ve Kerem A. yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta bulunan sürücü ve yaralıların alkollü olduğu öğrenilirken devrilen otomobil içerisinde alkol şişeleri de görüldü.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan Kerem A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Burdur, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Alkollü Sürücünün Kontrolden Çıkan Otomobili Şarampole Devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da Alkollü Sürücünün Kontrolden Çıkan Otomobili Şarampole Devrildi - Son Dakika
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