Burdur\'da Araç Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı

Burdur'da kontrolden çıkarak tarlaya uçan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Burdur-Fethiye kara yolu Karamanlı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (58) idaresindeki 48 AEF 638 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada sürücü A.K. ile araçtaki H.T. ve H.E. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR