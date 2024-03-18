Burdur\'da boş araziye bırakılan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Burdur'da boş araziye bırakılan otomobil itfaiyenin tüm müdahalelerine rağmen yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangın saat 04.00 sıralarında Burdur merkez Bağlar Mahallesi Şeker Plajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre boş araziden dumanların yükseldiğini gören bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler arazide park halinde bırakılan ve yakınında kimsenin bulunmadığı O.K.'ye ait 48 H 3630 plakalı Toyota marka otomobilin yandığını tespit etti. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR
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Emet-Hisarcık karayolu İğdeköy yol ayrımında meydana gelen kazada, bir otomobilin atv motora çarpması sonucu atv sürücüsü ağır yaralandı. Kazada devrilen atv'in altında kalan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı ve daha sonra Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı ve olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis, biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı ve olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sarıyer Maslak'ta bir kafeteryada oturan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayda Türk uyruklu İsveç vatandaşları arasında gerçekleşen silahlı kavgada 1 tabanca ve 8 adet 9 mm boş kovan bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sarıyer Maslak'ta bir kafeteryada oturan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayda Türk uyruklu İsveç vatandaşları arasında gerçekleştiği belirtilirken, olay yerinde 1 tabanca ve 8 adet 9 mm boş kovan bulundu. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Gaziantep'te Büyük Birlik Partisi Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken Yüksel, emniyette ifade verdi. Olayın ardından Yüksel, saldırının kendilerini durduramayacağını ve hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Soruşturma ise devam ediyor.
Gaziantep'te Büyük Birlik Partisi (BBP) Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda yaralanan olmazken, Yüksel ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Yüksel, saldırıya rağmen yükselişlerinin durmayacağını ve girdikleri yoldan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Saldırı ile ilgili soruşturma devam ediyor.
İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salları ve lastik bot içerisindeki 20'si çocuk 47 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağ tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Olay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. H.D. ile M.Y. ve A.Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce H.D., M.Y'yi av tüfeğiyle vurarak kaçtı. Yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.D. ise yakalanarak tedavi için hastaneye götürüldü. Baba A.Y. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağ tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Olay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. H.D. adlı kişi, kız arkadaşının abisi ve babasıyla tartıştıktan sonra av tüfeğiyle M.Y.'yi vurarak kaçtı. Yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.D. ise başka bir hastanede yakalandı. Baba A.Y. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 75 yaşındaki Abidin Canbazoğlu, evinde alkol aldığı bir kişi tarafından başından darbeler alarak ölü olarak bulundu. Şüpheli kişi ise polis tarafından aranıyor. Olayın cinayet olup olmadığı araştırılıyor.
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