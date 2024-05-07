Burdur\'da Çalınan Motosikletler Denizli\'de Bulundu

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Burdur'da nisan ayında çalınan 2 motosiklet, Denizli'de bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Burdur'da 22 ve 27 Nisan gecesi 2 adet motosikletin çalınması olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Hırsızlık olayının faillerinin A.Y. ve İ.H. adlı çocuklar ile H.Y. olduğu tespit edildi. 3 Mayıs günü çalıntı araçla birlikte Denizli'de yakalanan A.Y. ve İ.H., gözaltına alınarak Burdur'a getirildi. Aynı gün emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen A.Y. ve İ.H. isimli çocuklar serbest bırakılırken, motosikletler ise sahiplerine teslim edildi. Olayın faili firari şüphelisi H.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - BURDUR