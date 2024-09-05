Burdur'da çıkan ev yangınında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Burdur'da çıkan ev yangınında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

Burdur\'da çıkan ev yangınında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

Burdur'un Çavdır ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saat sonra söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi.

05.09.2024 12:21  Güncelleme: 12:25
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Burdur'un Çavdır ilçesinde gece saatlerinde çıkan ev yangını, üç ilçeden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saat sonunda söndürüldü ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.45 sıralarında Burdur'un Çavdır ilçesi Bağbaşı Caddesi Kocatepe Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Yurtseven'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine Çavdır, Tefenni ve Gölhisar itfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın 1 saat sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında evde kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçerken yangın hakkında açıklama yapan Çavdır Belediye Başkanı Ali Okan Yücel, "Evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına Çavdır itfaiyesinin 2 ekibi ve Gölhisar ile Tefenni ilçelerinden 5 itfaiye ekibi müdahale etti. Kendilerine çok teşekkür ederim. Yangın kısa sürede söndürüldü. Hepimize geçmiş olsun. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Ev maalesef kullanılamaz halde. Elimizden geldiğince ailemize destek olup yaralarını sarmaya çalışacağız" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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