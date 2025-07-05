Burdur\'da Çıkan Yangın 5 Dönüm Tarım Arazisine Zarar Verdi

Burdur merkeze bağlı Örencik köyü Akçeşme mevkiinde çıkan yangında, ceviz bahçesiyle birlikte yaklaşık 5 dönümlük tarım arazisi zarar gördü. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Örencik köyü Akçeşme mevkiindeki tarım arazisinde meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede bahçedeki ceviz ağaçlarını ve çevresindeki ekili alanları etkisi altına aldı.

Durumu fark eden arazi sahipleri tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Burdur Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki diğer tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar görürken, çok sayıda ceviz ağacının hasar aldığı bildirildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR