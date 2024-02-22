Burdur'da doğal gaz sızıntısı sonucu yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da doğal gaz sızıntısı sonucu yaşlı çift hayatını kaybetti

Burdur\'da doğal gaz sızıntısı sonucu yaşlı çift hayatını kaybetti

Burdur'da bir apartmanda yaşayan yaşlı çift, evlerinde meydana gelen doğal gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan incelemelerde, gaz tahliye borusunun yerinden çıktığı ve gazın içeriye dolduğu belirlendi.

22.02.2024 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da doğal gaz tahliye borusunun çıkması üzerine yaşlı çift, evlerinde zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Burdur merkez Atatürk Mahallesi Fahri Şentürk Caddesi üzerindeki 6 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde yaşayan Mehmet (80) ve Fatma Üstün'den (78) haber alamayan oğulları, eve gelerek kapıyı açmaya çalıştı. Kapı açılmayınca çağırılan çilingir yardımıyla içeri giren çocukları, Mehmet Üstün'ü yatakta, Fatma Üstün'ü ise banyoda yatar vaziyette buldu. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında doğal gaz zehirlenmesinden şüphelenilmesi üzerine TOROSGAZ Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım A.Ş ekipleri çağırılarak ölçüm yaptırıldı. Yapılan ölçümde içeride doğal gaz biriktiği, 0 ppm olarak çıkması gerekirken gazın 266 ppm olduğu tespit edildi. Ekipler kombiyi incelediklerinde gaz tahliye borusunun yerinden çıktığını ve gazın içeriye dolduğunu belirledi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Burdur, Güvenlik, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da doğal gaz sızıntısı sonucu yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 04:53:15. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da doğal gaz sızıntısı sonucu yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement