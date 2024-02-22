Burdur\'da doğal gaz sızıntısı sonucu yaşlı çift hayatını kaybetti

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Burdur'da doğal gaz tahliye borusunun çıkması üzerine yaşlı çift, evlerinde zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Burdur merkez Atatürk Mahallesi Fahri Şentürk Caddesi üzerindeki 6 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde yaşayan Mehmet (80) ve Fatma Üstün'den (78) haber alamayan oğulları, eve gelerek kapıyı açmaya çalıştı. Kapı açılmayınca çağırılan çilingir yardımıyla içeri giren çocukları, Mehmet Üstün'ü yatakta, Fatma Üstün'ü ise banyoda yatar vaziyette buldu. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında doğal gaz zehirlenmesinden şüphelenilmesi üzerine TOROSGAZ Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım A.Ş ekipleri çağırılarak ölçüm yaptırıldı. Yapılan ölçümde içeride doğal gaz biriktiği, 0 ppm olarak çıkması gerekirken gazın 266 ppm olduğu tespit edildi. Ekipler kombiyi incelediklerinde gaz tahliye borusunun yerinden çıktığını ve gazın içeriye dolduğunu belirledi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BURDUR