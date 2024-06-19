Burdur'da Fırtına ve Yağış Sonucu Evler Su Bastı

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Burdur'da dün akşam saatlerinde bir anda ortaya çıkan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken evleri su bastı, bir evde ise yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

Burdur'da günlük güneşlik geçen Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde gökyüzünü yağmur bulutlarının kaplamasıyla birlikte fırtına çıktı. Yer yer etkili olan yağış nedeniyle bir çok evi su bastı, bazı evlerin çatıları uçtu, bir eve ise yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Burdur merkezde akşam saatlerinde etkili olan yağış taşkınlara neden olurken bir çok evi su bastı. Su baskınları ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri evlerdeki suları boşaltmak için uzun uğraşlar verdi. Aynı saatlerde de Yeşilova'nın Çeltek köyünde etkili olan fırtına nedeniyle 3 evin çatısı uçtu. Olumsuz hava nedeniyle çatıların düştüğü sokakların boş olması nedeniyle olayda herhangi bir yaralının olmadığı öğrenildi.

Yeşilova'nın Orhanlı köyünde ise bir evin çatısına yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken evde maddi hasar oluştu. Çeltek ve Orhanlı köylerini ziyaret ederek olaylar ile ilgili bilgi alan Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd ise çalışmaları yerinde inceledi. - BURDUR