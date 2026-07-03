Burdur\'da Gençler Arasındaki Kavga Polisin Müdahalesiyle Sona Erdi

Burdur'da iki genç arasında çıkan kavga, olay yerinden geçen polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Gözaltına alınmak istenen gençlerin direnmesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

Olay, gece saatlerinde Konak Mahallesi Yörük Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. ve M.C. arasından bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, o sırada bölgede devriye görevini sürdüren polis ekipleri olaya müdahale etti. Kavgayı ayıran ekipler tarafları sakinleştirmeye çalışırken, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen taşkınlık yapmaya devam eden 2 genç gözaltına alınmak istendi. Polise direnen gençler, polis ekipleri tarafından ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Gözaltı işlemleri sırasında gençler, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. 2 genç ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR