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Burdur'da Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

Burdur'da 4 şüpheli şahıs, hayvan hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, zanlıların kaçış güzergahlarını kapatıp operasyon düzenledi. Çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Burdur\'da Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı
20.12.2023 - 21:16,
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Burdur'da hayvan hırsızlığı yapan 4 şahıs tutuklandı

BURDUR - Burdur'da hayvan hırsızlığı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da 18 Aralık saat 16.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine Altınyayla ilçesi Dirmil Yaylası'nda M.K. isimli şahsa ait 11 adet büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı yapıldı. Altınyayla, Çavdır, Gölhisar, Korkuteli ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlıkları harekete geçerek, zanlıların kaçış güzergahları kapatıldı. Zanlıların gidebilecekleri istikametlerde 2 jandarma asayiş timi iz takibi yaparken, Kozağacı köyü istikametinden Dirmil Yaylası istikameti yönünde dron destekli 3 jandarma asayiş timi ile 1 istihbarat ve 1 JASAT Timi arazi arama faaliyetine başladı.

Ormanlık bölgede Ford marka hafif ticari aracın yanında bekleyen S.E. ile hayvanları sürerek aracın yanına getiren R.Ö., ekipleri fark edip yaya olarak ormanlık alana kaçmaya çalıştıkları esnada jandarma timleri tarafından yakalandı. Çalınan 11 adet büyükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi.

Hırsızlık şüphelileri S.E. ve R.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

S.E. ve R.Ö. savcılıktaki ifadelerinde 14 Eylül tarihinde Tefenni ilçesi Belkaya köyünde gerçekleşen M.A.'ya ait 7 büyükbaş hayvanın çalınması olayını gerçekleştirenler hakkında verdiği bilgiler doğrultusunda 19 Aralık tarihinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu olayın failleri A.K. ve O.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika


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