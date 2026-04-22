Burdur\'da inşaat halindeki apartmana zarar veren şahıslar yakalandı

Burdur'da inşaat halindeki apartmana girerek kapıyı keserle parçalayan, takılmamış lavabo bataryalarına zarar veren 3 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 20 Nisan'da Menderes Mahallesi Şehit Sefa Sokak üzerine bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki apartmana giren kimliği belirsiz şahıslar ilk olarak apartman kapısını tekme atarak açtı. Dairelerin kapılarını keserle parçalayan şahıslar, takılmamış lavabo bataryalarına zarar verdi. Şahıslar kayıplara karışırken, durumu fark eden işçilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde apartmana girdiği belirlenen Ö.K., B.T. ve H.A. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar hakkında "konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapıldı. - BURDUR