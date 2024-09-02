Burdur'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 2 Tutuklama

Burdur\'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 2 Tutuklama

Burdur İl Jandarma Komutanlığı, ağustos ayı boyunca düzenlediği 25 operasyonda 2 kişiyi tutukladı. 27 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, eroin, bonzai, metanfetamin ve çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi.

02.09.2024 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ağustos ayı boyunca yaptığı 25 operasyonda kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından 01-31 Ağustos tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak düzenlenen 25 kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından haklarında adli/idari işlem yapılan 25 şüpheli serbest bırakılırken 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda 14 gram eroin, 102 gram bonzai, 69 gram metanfetamin, 4 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, 3 adet kullanma aparatı, 5 adet sentetik ecza, 3 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 11 adet tabanca mühimmatı, 3 adet bıçak, 400 adet makaron, 5 bin gram açık sarmalık tütün, 163 adet sikke, 9 adet obje ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, 3-sayfa, Güncel, burdur, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:45 İzmir’de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında
18:38 Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı
18:25 Kadıköy’de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı Kadıköy'de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı
17:59 Kasım Gülpınar’ın Yeniden Refah’tan İstifası ve Partinin Yorumları Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah'tan İstifası ve Partinin Yorumları
17:50 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklandı 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı
10:45 Ben Affleck’e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
10:08 TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:47 Bursa’da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü Bursa'da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 19:18:32. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement