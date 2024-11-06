Burdur'da Kamyon Freni Patladı: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Burdur'da Kamyon Freni Patladı: 1 Ağır Yaralı

Burdur'da freni patlayan hafriyat kamyonu yokuşta şarampole uçtu, sürücü ağır yaralandı.

06.11.2024 23:50
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Burdur'da freni patlayıp şarampole uçan hafriyat kamyonu hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Freni patlayınca virajı alamadı, bariyeri aşıp yaklaşık 40 metre yükseklikteki dere yatağına uçtu

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde yokuş aşağı inerken freni patlayan hafriyat kamyonu virajı alamayarak yaklaşık 40 metre yükseklikten şarampole uçtu. Hurdaya dönen kamyon sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Altınyayla karayolu Özdirmil mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Altınyayla istikametinden Gölhisar istikametine seyir halinde olan Nasuh E.idaresindeki 15 EC 247 plakalı hafriyat yüklü kamyonun freni patladı. Durumu arkadaşlarına bildiren sürücü önünde seyreden diğer kamyon sürücüsüne yolu açmasını söyledi. Yokuş aşağı inen kamyon keskin viraja geldiğinde virajı alamayacağını anlayınca direksiyonu kırarak bariyerleri aşıp ormanlık alana daldı. Çam ağaçlarını devirerek yaklaşık 40 metre yükseklikteki uçurumdan aşağı düşüp devrilen kamyon hurdaya dönerken sürücü ise araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakika süren çalışmalarıyla araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Nasuh E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nasuh E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Kamyon Freni Patladı: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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