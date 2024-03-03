Burdur\'da kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza Burdur merkez Konak mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstasyon Caddesi'nde seyir halinde olan O.O. idaresindeki 15 ACP 209 plakalı Audi marka otomobil kavşağa geldiği esnada Cengiz Topel Caddesi'nden yola çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 ACB 902 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kaldırımda bulunan ağaca çarpan Volkswagen otomobil sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza nedeniyle kapalı olan yol araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. - BURDUR
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve motosiklet karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan araçların sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir otomobil başka bir araca arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Burdur merkez Konak mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sivas'ta Kayseri Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir otomobil, başka bir araca arkadan çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Sürücü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. Kaza, Sivas-Erzincan Karayolu Toptancılar kavşağında meydana geldi. Emniyet kemerinin takılı olduğu otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde ilerleyen bir otomobil, önüne çıkan motosiklete çarptı. Kazada Metin A. ve Muhtar A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumları ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sivas-Erzincan Karayolu Toptancılar kavşağında meydana gelen kazada, M.H. idaresindeki otomobil yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda takla attı. Emniyet kemerinin takılı olduğu otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 9'uncu kattan düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. E.B. (14), evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 17 yaşındaki bir genç, evinin 9. katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde genç hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve motosiklet karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve motosiklet karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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