Burdur'da kaybolan ve 2 gündür aranan kayıp alzeimer hastası ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da kaybolan ve 2 gündür aranan kayıp alzeimer hastası ölü bulundu

Burdur\'da kaybolan ve 2 gündür aranan kayıp alzeimer hastası ölü bulundu

Burdur'da cuma günü evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 65 yaşındaki yaşlı adam, özel ekip tarafından aranan arazide ölü bulundu. Arama çalışmaları sonucunda yaşlı adamın tarla da set başında hareketsiz yattığı tespit edildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

21.07.2024 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da cuma günü evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve 2 gündür kurulan özel ekip tarafından aranan 65 yaşındaki yaşlı adam arazide ölü bulundu.

Olay Armağan İlci Mahallesi Şehit Sıtkı Kara Caddesi yakınlarında bulunan tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cuma günü 16.20 sıralarında Armağan İlci Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan alzeimer ve parkinson hastası Halil Alagöz(66) ailesinin kayıp ihbarında bulunmasının ardından Emniyet ekipleri çalışma başlattı . Emniyet, Afad, MEB Akub ve gönüller tarafından kurulan yaklaşık 100 kişiden oluşan özel ekip tarafından aranan yaşlı adamı arama çalışmaları en son görüldüğü Armağan İlci Mahallesi Şehit Sıtkı Karq Caddesi yakınlarında bulunan bir okulun çevresinde yoğunlaştırıldı.

En son görüldüğü okulun yaklaşık 1 kilometre altında arazide arama yapan gönüllüler saat 10.15 sıralarında yaşlı adamı tarla da set başında yerde hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Halil Alagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmalarının ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özel arama ekibinde bulunan ve yaşlı adamı bulan gönüllü Süleyman Koca; Sabah saatlerinde toplandık. Göl kenarına doğru inmeye başladık tarlaların içinde.. Bu tarlanın kenarına geldiğimizde sağ tarafta yatar vaziyette merhumu gördük, polisleri çağırdık. Yaşlı amca cuma günü akşamüstünden bu yana aranıyordu. Bizde dün arabayla dolaştık bu civarda ama bulamadık. Bugün sabah da yaya olarak arama çalışması yürüttük. Öğlene doğru da bulduk."dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Burdur, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da kaybolan ve 2 gündür aranan kayıp alzeimer hastası ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:38 Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi Enkaz altındaki 3 işçiden 2’si kurtarıldı Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı
12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur
11:30 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak
10:30 İsrail, Yemen’i ilk kez hedef aldı Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı
13:34 Uçak bileti bile hazırdı Galatasaray’ın Doue transferinde pürüz çıktı Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray'ın Doue transferinde pürüz çıktı
12:35 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu Çocuğun cesedi bulundu 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu
12:22 Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz Sacha Boey’den Galatasaray sorusuna olay yanıt Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt
11:48 Bayılan simitçi, sağlıkçının ağzından çıkan sözü duyunca intihar için çatıya koştu Bayılan simitçi, sağlıkçının ağzından çıkan sözü duyunca intihar için çatıya koştu
11:45 Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
11:25 Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1’i ağır 5 yaralı Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı
11:02 Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza! Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
10:55 Beşiktaş’ta Amartey krizi Arabistan’a gitmek istemedi, uçağa binmedi Beşiktaş'ta Amartey krizi! Arabistan'a gitmek istemedi, uçağa binmedi
10:40 Halı sahada kahreden olay Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu Halı sahada kahreden olay! Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 14:02:40. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da kaybolan ve 2 gündür aranan kayıp alzeimer hastası ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement