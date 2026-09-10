Burdur\'da otomobil dereye yuvarlandı, 76 yaşındaki sürücü ağır yaralandı

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki yağmur kanalına girdikten sonra ağaca çarparak dereye yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Antalya-Burdur karayolu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Burdur yönüne seyir halinde olan Keziban A. (76) idaresindeki 48 ACY 415 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yağmur kanalına girdi. Ağaca çarpan otomobil daha sonra dereye yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Keziban A., ağır yaralanırken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.