Burdur'da otomobil taşıyan römorklu çekici şarampole devrildi - Son Dakika
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Burdur'da otomobil taşıyan römorklu çekici şarampole devrildi

Burdur\'da otomobil taşıyan römorklu çekici şarampole devrildi

Burdur'un Bucak ilçesinde bir otomobil taşıyan römorklu çekici sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

02.05.2024 13:14
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Burdur'un Bucak ilçesinde otomobil taşıyan römorklu çekici sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 00.20 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Seydiköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çeltikçi istikametinden Bucak istikametine seyir halinde olan Onur T. idaresindeki 34 HN 1788 plakalı lüks otomobil yüklü römorklu çekici sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardın hafif şekilde yaralanan sürücü ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çekici ise sabah saatlerinde kurtarıcı vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da otomobil taşıyan römorklu çekici şarampole devrildi - Son Dakika

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