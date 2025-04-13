Burdur\'da Rahatsızlanan Keçi için AFAD ve Belediye Seferber Oldu

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde dağda rahatsızlanan 120 kiloluk keçi için AFAD ve belediye ekipleri seferber oldu. 4 AFAD, 2 belediye personeli ve 2 vatandaşın katıldığı operasyonda keçi, sedye ile 7 saatte dağdan indirildi.

Olay, Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Karlıdağ mevkiinde meydana geldi. Dağlık alanda hayvanlarını otlatan bir vatandaş, 120 kilogram ağırlığındaki keçisinin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye 4 kişilik AFAD ekibi ile Çeltikçi Belediyesi'ne bağlı 2 personel sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, hayvan sahibinin de yardımıyla rahatsızlanan keçiyi sedyeye aldı. Zorlu arazi şartlarında gerçekleşen taşıma işlemine 2 vatandaş da destek verdi.

Ekipler, yaklaşık 7 saat süren titiz bir çalışmayla keçiyi güvenli şekilde dağdan indirerek şehir merkezine ulaştırdı. Hayvan sahibinin durumu iyi olan keçi için ekiplere teşekkür ettiği öğrenildi. - BURDUR