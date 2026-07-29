Burdur\'da Tarım Arazisinde Yangın

Burdur'da tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 50 ton balya saman alevlere teslim olurken, yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Burdur merkeze bağlı İnsuyu mevkiindeki tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle balyaların bulunduğu alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 6 araç ve 15 personelden oluşan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki tarım arazilerine sıçramaması için yoğun çalışma başlatırken, yangına müdahale sürüyor. İlk belirlemelere göre Osman Aydın ile Raşit Aydın'a ait yaklaşık 50 ton balya saman yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırılıyor.