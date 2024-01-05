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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Operasyonunda 3 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Operasyonunda 3 Şahıs Tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda, sentetik kannabinoid, metamfetamin, skunk, ecstasy hap, tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Operasyonunda 3 Şahıs Tutuklandı
05.01.2024 - 16:57,  Güncelleme: 17:08
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 31 Aralık günü il merkezinde durdurulan 2 araçta, araçlarda bulunan M.T., M.Ö. ve O.A. isimli şahısların üzerinde ve şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda; sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen yaklaşık 26 bin kullanımlık kağıt parçası, 464 gram metamfetamin, 40,42 gram skunk, 66 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 39 adet fişek, uyuşturucu madde ölçümü ve kullanımına yarayan muhtelif aparatlar ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıs ise gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu çerçevesinde 4 Ocak günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Operasyonunda 3 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


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