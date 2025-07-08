Burdur\'da Yangın: 10 Hayvan Telef Oldu

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Yeşilova ilçesine bağlı Bayındır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Deniz D.'ye ait evin bitişiğindeki ağılda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun çaba sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle ağıl tamamen kullanılamaz hale gelirken içeride bulunan 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR