Burhaniye Belediyesi Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini kullanarak ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştıracak.

06.06.2024 16:38
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Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, bu yıl da Kurban Bayramı'nda hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuracak. Burhaniye'de yapılan kurban bağışları, aşevinde yemeklik olarak kullanılarak belediye aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına sıcak yemek olarak ulaştırılacak.

Alınan başvurular sonucu komisyon tarafından tespit edilen, Burhaniye'nin merkez ve kırsal mahalleleri farketmeksizin; yalnız yaşayan yaşlılara, engellilere ve yemek yapma olanağı olmayan ortalama 400 vatandaşa her gün sıcak yemek ulaştıran Burhaniye Belediyesi, Kurban Bayramı'nda da kurban bağışlarını alacak.

365 gün boyunca 4 çeşit yemeği ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar ulaştıran Burhaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kurban bayramı boyunca belediyenin aşevine bağışlanan kurban etlerini kabul edecek. Alınan kurban etleri yıl boyunca belediyenin aşevinde pişerek belediye aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına sıcak yemek olarak ulaştırılacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burhaniye Belediyesi Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak - Son Dakika

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