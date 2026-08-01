Burhaniye’de çıkan ot yangınına vatandaşlarda müdahale etti

Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesinde çıkan ot yangını korkuya neden olurken, vatandaşlarda itfaiye ekipleri ile birlikte söndürme çalışmalarına katıldı. Ahmet Akın Kültür Merkezi arkasındaki Karınca deresi kenarında çıkan yangın Bahçelievler ve Ören Mahallelerini duman altında bıraktı.

Burhaniye da Karınca deresi kenarındaki otluk alanda saat 14.00 sırasında çıkan yangın korkuya neden olurken, hortumunu kapan söndürme çalışmalarına katıldı. Bahçelievler ve Ören Mahallelerin duman altında bırakan yangın itfaiye ekipleri ile vatandaşların bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 19 dekarlık alan zarar gördü. Vatandaşlar, Belediyenin kepçeyle otları temizlemesini istedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.