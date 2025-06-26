Burhaniye\'de Saman Yangını 15 Saatte Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir tarım ve hayvancılık işletmesinde çıkan saman yangını 15 saatte söndürüldü. Büyük çaplı saman yangını, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Dün sabah saatlerinde çıkan saman yangınına, bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip ve ağır iş makinelerinin desteğiyle müdahale edildi. Yangın 15 saatte söndürülebildi. Olay, dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tarım işletmesindeki saman balyalarının alev almasıyla başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangına, su tankerleri ve iş makineleri ile müdahale edildi. - BALIKESİR