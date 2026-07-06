Burhaniye\'de Saman Yangını

Burhaniye ilçesinde, gece saatlerinde bir çiftlikte çıkan saman yangını 4 saatte söndürülebildi. Yangın dün gece saat 23.30 sırasında Çoruk yolundaki bir çiftlikte çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine 3 araç ve 9 personelle Çoruk Yolundaki büyükbaş çiftliğine giden Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yükselen alevlere müdahale etti. İşletmenin saman deposundaki yangın 4 saatlik müdahalenin sonunda söndürülürken, 80 balya samanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR