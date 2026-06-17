Burhaniye'deki zeytinlik yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Burhaniye'deki zeytinlik yangını kontrol altına alındı

Burhaniye\'deki zeytinlik yangını kontrol altına alındı
17.06.2026 15:27  Güncelleme: 15:30
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi'nde çıkan zeytinlik yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy Mahallesi'nde çıkan ve poyrazın etkisiyle korkuya neden olan zeytinlik yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangından sevindirici haber geldi. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 8 araç ve 1 helikopterle gerçekleştirdiği koordineli söndürme operasyonu netice verdi. Alevlerin asırlık zeytin ağaçlarına ve çevre yerleşim yerlerine daha fazla zarar vermemesi için yürütülen yoğun mesai sonrasında yangın tamamen kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor, hasar tespiti sürüyor

Ekiplerin karadan arazözlerle, havadan ise helikopterle yaptığı nokta atışı müdahaleler sayesinde poyraz rüzgarına rağmen alevlerin önü kesildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması yürütülüyor. Yangının tamamen söndürülerek tehlikenin bertaraf edilmesiyle birlikte, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile ilgili teknik ekipler tarafından bölgede hasar tespit çalışmalarına resmen başlanacak.

Yangından etkilenen zeytinlik alanın kesin boyutu ve zarar gören ağaç sayısı, yürütülen bu detaylı saha taramalarının ardından netlik kazanacak. Jandarma ekiplerinin ise yangının çıkış nedenine ilişkin başlattığı tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Burhaniye, Balıkesir, Pelitköy, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burhaniye'deki zeytinlik yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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