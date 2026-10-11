Bursa-Ankara yolu İnegöl'de zincirleme kazada 9 aylık bebek dahil 10 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa-Ankara yolu İnegöl'de zincirleme kazada 9 aylık bebek dahil 10 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa-Ankara yolu İnegöl\'de zincirleme kazada 9 aylık bebek dahil 10 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 9 aylık bebek dahil 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i 9 aylık bebek olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan İnegöl istikametine giden Senai E. (22) yönetimindeki 16 CBV 580 plakalı otomobil, trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Berkan O. (21) yönetimindeki 26 AGH 182 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 26 AGH 182 plakalı otomobil de önünde seyreden Ümit D. (33) yönetimindeki 16 BVS 877 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada üç aracın sürücüleri ile 26 AGH 182 plakalı otomobildeki yolcular Pervin O. (51), Betül O. (24) ve Ebru O. (6), 16 BVS 877 plakalı otomobildeki yolcular Yusuf D.(16), 16 CBV 580 plakalı otomobildeki yolcu Öznur İ. (24), Samire E. (21) ve 9 aylık Umay E. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Bölge Trafik ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilGüncelİnegölAnkaraBebekBursaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Güne damga vuran iddia Arda Turan İstanbul’a geldi, TFF ile görüşecek Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek
Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak
Acun Ilıcalı’nın Hull City’si 1 puanı kaptı Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 1 puanı kaptı
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
22:31
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
22:03
Canlı yayında patladı Selçuk İnan’dan maçın hakemine sert eleştiri
Canlı yayında patladı! Selçuk İnan'dan maçın hakemine sert eleştiri
21:51
“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti’ye geçecek“ iddiası
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek" iddiası
21:43
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
21:05
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan Husilere kınama
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Husilere kınama
20:45
Riyad’daki havalimanı bir kez daha hedef alındı Husilerden yeni tehdit
Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 23:27:30. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa-Ankara yolu İnegöl'de zincirleme kazada 9 aylık bebek dahil 10 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei