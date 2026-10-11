Bursa-Ankara yolu İnegöl\'de zincirleme kazada 9 aylık bebek dahil 10 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i 9 aylık bebek olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan İnegöl istikametine giden Senai E. (22) yönetimindeki 16 CBV 580 plakalı otomobil, trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Berkan O. (21) yönetimindeki 26 AGH 182 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 26 AGH 182 plakalı otomobil de önünde seyreden Ümit D. (33) yönetimindeki 16 BVS 877 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada üç aracın sürücüleri ile 26 AGH 182 plakalı otomobildeki yolcular Pervin O. (51), Betül O. (24) ve Ebru O. (6), 16 BVS 877 plakalı otomobildeki yolcular Yusuf D.(16), 16 CBV 580 plakalı otomobildeki yolcu Öznur İ. (24), Samire E. (21) ve 9 aylık Umay E. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Bölge Trafik ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.