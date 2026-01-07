Bozbey'e saldırı girişiminde bulunan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
Bozbey'e saldırı girişiminde bulunan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bozbey\'e saldırı girişiminde bulunan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
07.01.2026 16:15  Güncelleme: 16:17
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yönelik gerçekleştirilen saldırı girişimi sonrası gözaltına alınan iki kardeş, adliyeye sevk edildi. Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerin, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yönelik dün gerçekleştirilen fiziki saldırı girişimiyle ilgili adliyeye sevk edilen iki kardeş yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, "Başkan Burada Projesi" kapsamında Yıldırım ilçesi Değirmönü Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldiği sırada yaşanan olayda, eski CHP Belediye Meclis Üyesi Recep B. ile ağabeyi Şaban B. kürsüye yönelerek saldırı girişiminde bulunmuştu. Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen koruma polisleri ve zabıta ekipleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilen şahıslar gözaltına alınmıştı.

Olayın ardından Başkan Bozbey sağlık kontrolünden geçirilirken, saldırı anına ilişkin görüntüler de kameralar tarafından saniye saniye kaydedilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Recep B. ve Şaban B., yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Bursa

Son Dakika 3-sayfa Bozbey'e saldırı girişiminde bulunan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bozbey'e saldırı girişiminde bulunan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
