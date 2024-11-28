Bursa'da 16 Yıl Hapis Cezalı Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 16 Yıl Hapis Cezalı Şüpheli Yakalandı

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Bursa'da 16 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, teknik takip sonrası yakalandı ve tutuklandı.

28.11.2024 10:21
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Bursa'da 16 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

BURSA - Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi teknik ve fiziki takip sonrası kaldığı yerde yakaladı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplere izini kaybettirmek için farklı adreslerde konaklayan ve hırsızlık suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ömer S., polisin radarına takıldı. Şüpheliyi takibe alan ekipler yaptıkları çalışma sonrası şüphelilerin farklı adreslerde kaldığını öğrenince baskın düzenlendi. Kıskıvrak yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa\'da 16 Yıl Hapis Cezalı Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 16 Yıl Hapis Cezalı Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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