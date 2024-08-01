3.Sayfa

Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında İznik ilçesi İznik- Adapazarı yolu Karatekin mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BEG 554 plakalı otomobil ile 16 ALH 901 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirdi. 5 yaralı, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

'Bu yola bir çare bulunması lazım'

Kazayı gören bir vatandaş, "Bu yolda her ay ölümlü kaza oluyor. Bu yoldan yüzlerce tır geçiyor. Işık olmadığı için bu yolu tercih ediyorlar. Tır ve traktörler bu yolu kullanıyor. Otomobiller de sürekli sollamak isteyince kafa kafaya çarpışıyorlar. 5 vatandaşımız perişan halde. Bunları mı görmek istiyor insanlar. Bu yola bir çare bulunması lazım" dedi.

Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yol, otomobillerin çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.