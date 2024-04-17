Bursa\'da 3 Genç, Bir Kişiyi Acımasızca Darp Etti

Bursa'da 3 genç, tartıştıkları bir kişiyi acımasızca darp edip, kafasına defalarca tekme attı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. 3 genç, sokak ortasında tek sıkıştırdıkları bir genci tekme, tokat ve yumruklarla dövdü. Bir dakika boyunca genci acımasızca döven ve kafasına defalarca tekme atan 3 şahıs, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. - BURSA
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