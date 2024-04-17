Bursa'da 3 Genç, Bir Kişiyi Acımasızca Darp Etti - Son Dakika
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Bursa'da 3 Genç, Bir Kişiyi Acımasızca Darp Etti

Bursa\'da 3 Genç, Bir Kişiyi Acımasızca Darp Etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, 3 genç arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Sokak ortasında tek sıkıştırdıkları bir genci tekme, tokat ve yumruklarla döven gençler, ayrıca kafasına defalarca tekme attı. Olayın ardından şahıslar olay yerinden uzaklaştı.

17.04.2024 10:28
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Bursa'da 3 genç, tartıştıkları bir kişiyi acımasızca darp edip, kafasına defalarca tekme attı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. 3 genç, sokak ortasında tek sıkıştırdıkları bir genci tekme, tokat ve yumruklarla dövdü. Bir dakika boyunca genci acımasızca döven ve kafasına defalarca tekme atan 3 şahıs, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 3 Genç, Bir Kişiyi Acımasızca Darp Etti - Son Dakika

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