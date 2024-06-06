Bursa'da 3 Katlı Binanın Son Katı Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Bursa'da 3 Katlı Binanın Son Katı Alev Alev Yandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ve çıkış sebebi araştırılıyor.

06.06.2024 11:24
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Bursa'da 3 katlı binanın son katı alev alev yandı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın en üst katında başladı. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 3 Katlı Binanın Son Katı Alev Alev Yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 3 Katlı Binanın Son Katı Alev Alev Yandı - Son Dakika
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