Bursa'da 30 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da 30 kaçak göçmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis ekipleri kaçak yollarla ülkeye giren 30 Suriye uyruklu göçmeni saklandıkları apartmanda yakaladı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve bekçiler, şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldıktan sonra apartmana girdiklerini tespit etti. Yapılan baskında, 30 Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı ve sınırdışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilecek.

01.03.2024 23:24  Güncelleme: 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 30 kaçak göçmen yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 30 şahsı saklandıkları apartmanın dairesinde yakaladı.

İnegöl Eminiyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve Bekçiler, Orhaniye mahallesi Bülbüller sokaktaki şüphelendikleri 2 şahsı takibe aldılar. 2 şahsın bir apartmana girdiğini gören ekipler, incemelerde Suriye uyruklu şahısların bir dairede kaldığını tespit ettiler. Apartmana baskın düzenleyen ekipler ilçeye kaçak yollarla gelen 30 Suriye uyruklu şahsı yakalayıp gözaltına aldılar.

Şahıslar, sınırdışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilecek.

Kaynak: İHA

İnegöl Emniyet Müdürlüğü, İnegöl, Suriye, Bursa, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 30 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:16 4 ile yeni emniyet müdürü atandı 4 ile yeni emniyet müdürü atandı
23:56 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme açıklamasına güldü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklamasına güldü
23:51 AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında gergin anlar: Keşke azıcık o demden sana da nasip olsa AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında gergin anlar: Keşke azıcık o demden sana da nasip olsa
22:47 ABD Başkanı Biden: Gazze’ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız ABD Başkanı Biden: Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız
20:24 İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var
21:26 Muş’ta at eyeri tartışması kanlı bitti Muş'ta at eyeri tartışması kanlı bitti
21:05 Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti’nin tüm üyeleri Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin tüm üyeleri Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek
19:45 Elon Musk, ChatGPT’nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI’a dava açtı Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI'a dava açtı
19:29 THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü
18:44 Osmaniye’de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı
18:02 Rusya, Putin’in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti Rusya, Putin'in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti
17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 00:31:21. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da 30 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement