Bursa'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Bursa'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Paniğe Neden Oldu

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Bursa'da 4.0 büyüklüğündeki deprem, hastane ve eğitim kurumlarındaki vatandaşlarda panik yarattı.

27.01.2025 15:38
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Bursa'da deprem anı kamerada

Nilüfer'deki deprem Uludağ Üniversitesi'ndeki hasta ve hasta yakınlarında paniğe yol açtı

BURSA - Bursa'da öğle saatlerinde 4.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Nilüfer ilçesindeki deprem özellikle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki hasta yakınları arasında paniğe yol açtı. Deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde saat 13.43'te yaşanan 4.0 büyüklüğündeki deprem panik yaşattı. Kısa süren deprem 9.74 kilometre derinlikte yaşandı.

Deprem anında binalarda bulunanlar kendilerini dışarıya attılar. Sarsıntı en çok Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki hasta yakınlarını etkiledi. Vatandaşlar acil önünde kısa süreli toplandılar.

Merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde eğitim kurumlarının bulunduğu binadakiler de kendilerini dışarı attılar. Bir eğitimci kedilerini de alıp dışarıya çıktı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşlar hemen kendisini dışarıya attılar.

Paniğin geçmesiyle vatandaşlar yeniden evlerine ve işyerlerine girdiler

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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