Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.3 şiddetindeki deprem İstanbul'da da hissedildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün yaşanan depremlerin ardından bugün de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. O kentlerden biri de İstanbul oldu. İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar dışarı çıkarken, o sırada sokakta vatandaşların ise depremden etkilenmediği öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da 4.3 Şiddetinde Deprem İstanbul'da Hissedildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?