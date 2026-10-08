Bursa'da AB fonu vaadiyle 30 milyon TL dolandıranlara operasyonda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da AB fonu vaadiyle 30 milyon TL dolandıranlara operasyonda 9 şüpheli yakalandı

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Bursa\'da AB fonu vaadiyle 30 milyon TL dolandıranlara operasyonda 9 şüpheli yakalandı
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Bursa'da danışmanlık şirketi görünümündeki şüphelilerin, AB fonlarından hibe ve yatırım teşviki vaadiyle 6 şirketi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 10 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Bursa'da danışmanlık firması adı altında faaliyet gösteren şüphelilerin, Avrupa Birliği fonları kapsamında hibe ve yatırım teşviki sağlama vaadiyle 6 şirketi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı. Bursa merkezli düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 10 kilogram külçe altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Nilüfer ilçesinde danışmanlık adı altında faaliyet gösteren bir firmanın Avrupa Birliği fonları üzerinden hibe ve yatırım teşviki sağlayacağını söylediği belirlendi. Şüphelilerin, gerçekte bulunmayan finansman desteklerini öne sürerek müşteki şirketlerden çeşitli isimler altında ödeme aldığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin bu yöntemle 6 şirketi mağdur ederek toplam 30 milyon TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

10 adrese eş zamanlı operasyon

Ekipler, elde edilen bilgiler doğrultusunda Bursa merkezli 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 10 kilogram külçe altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.Ö., M.O., M.O., B.V., M.T., S.B.H., M.G., D.Y. ve S.D.Ç. isimli 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından nitelikli dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde eden kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Dolandırıcılık3. SayfaGözaltıGüncelBursaSuçSon Dakika

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