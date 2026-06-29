Bursa'da ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bursa'da ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Bursa\'da ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
29.06.2026 19:15  Güncelleme: 19:18
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Bursa Orhaneli'de bir ahırda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1 inek telef olurken, diğer inekler kurtarıldı ve alevler yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Bursa'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı ahırdaki 1 inek telef olurken, diğer inekler kurtarıldı.

Yangın, Orhaneli yolu Gökçeören mevkiinde bir ahırda başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının başladığı ahırda bulunan inekler ekiplerin ve vatandaşlar tarafından son anda dışarı çıkarılırken, 1 inek ise alevlerin arasında kalarak telef oldu. Yangın sırasında alevlerin çevredeki villaların bulunduğu bölgeye doğru ilerlemesi endişeye neden olurken, ekiplerin zamanında müdahalesiyle yerleşim alanlarına sıçraması önlendi.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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