Bursa'da Alkollü Sürücü Kontrolden Çıkarak Kaza Yaptı

3.Sayfa

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp, yol kenarındaki bariyerleri aştı. Şans eseri hafif yaralanan sürücü istinat duvarına çarparak durabilirken, yapılan kontrolde 189 promil alkollü çıktı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Gökdere Caddesi istikametine seyir halinde olan Özgür K. (28) 34 BJA 244 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. Bariyerleri aşan araç istinat duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan sürücü, alkolmetreye üflediğinde 189 promil alkollü çıktı. Araç trafikten men edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA