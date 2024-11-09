Bursa'da Baca Yangını Evi Sardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Baca Yangını Evi Sardı

Geniş Video İzle

Orhangazi'de çıkan baca yangını evin tamamını küle çevirdi. Can kaybı yok, maddi hasar var.

09.11.2024 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bacadan çıkan yangın evi küle çevirdi

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evin baca kısmında çıkan yangın, büyüyerek evin tamamını sardı. Yangında can kaybı bulunmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 19.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Yeni Sölöz Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail K., evin üst katında bulunan şömineyi yakarak bodrum kısmında yer alan depoda zeytin ayıklamaya indi. Bu sırada bacada başlayan yangın evin çatısını kapladı. Yangını gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, vatandaşların da desteği ile 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri müdahale ederken, jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Orhangazi, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Bursa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Baca Yangını Evi Sardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:53 69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı 69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı
19:05 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı
18:47 Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
09:38 Narin davasında 3. gün İşte bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim Narin davasında 3. gün! İşte bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
08:44 Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu
08:30 Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
08:19 Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 23:33:43. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Baca Yangını Evi Sardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.