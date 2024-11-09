Bursa'da Baca Yangını Evi Sardı

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Bacadan çıkan yangın evi küle çevirdi

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evin baca kısmında çıkan yangın, büyüyerek evin tamamını sardı. Yangında can kaybı bulunmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 19.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Yeni Sölöz Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail K., evin üst katında bulunan şömineyi yakarak bodrum kısmında yer alan depoda zeytin ayıklamaya indi. Bu sırada bacada başlayan yangın evin çatısını kapladı. Yangını gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, vatandaşların da desteği ile 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri müdahale ederken, jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.