Baca yangını mahalleliyi sokağa döktü

Bursa'da bir evin bacasında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler, çatıyı sarmadan söndürüldü.
Orhaneli ilçesinde saat 19.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi'nde, Ufuk Güder'e ait evin bacasında yangın çıktı. Ailenin evde olduğu sırada çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiyelerinin müdahalesiyle alevlerin çatıyı sarması engellendi. Yangın kısa sürede söndürülürken, mahalleli de rahat bir nefes aldı. - BURSA
