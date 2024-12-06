Bursa'da Barınakta Vahşet: Köpekler Diğer Bir Köpeği Yedi - Son Dakika
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Bursa'da Barınakta Vahşet: Köpekler Diğer Bir Köpeği Yedi

Bursa\'da Barınakta Vahşet: Köpekler Diğer Bir Köpeği Yedi

Bursa'daki Umurbey Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanseverlerin çektiği görüntülerde, bir grup köpeğin başka bir köpeği canlı canlı parçaladığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

06.12.2024 21:01  Güncelleme: 21:08
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Bursa'da bir barınakta yaşanan olayda infial oluşturan görüntüler ortaya çıktı. Hayvanseverlerin çektiği görüntülerde köpekler başka bir köpeği canlı canlı yedi.

Bursa'da Gemlik Belediyesi'ne bağlı Umurbey Rehabilitasyon Merkezi'nde vahşet görüntüler ortaya çıktı. Bir grup hayvanseverin çektiği görüntülerde barınaktaki köpekler yine aynı kafesteki başka bir köpeği canlı canlı yediği görüldü. Ayrıca 2 köpek de saldırgan köpekler tarafından yaralandı. Görüntülerin devamında ise güvenlik görevlileri hayvanseverlerin görüntü almasını engelledi.

Başsavcılık soruşturma başlattı

Gemlik Belediyesine bağlı, Umurbey Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan, çağ dışı görüntüler ile alakalı Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Konu ile alakalı başsavcılığın inceleme başlattığı öğrenilirken, olayın sorumlularının tespit çalışmaları için de, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği öğrenildi.

"Sorumlular cezasız kalmayacak"

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bugün Gemlik Belediyesi Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan olayla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Başkan Deviren'e basın açıklamasında Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. Başkan Deviren, olayın derin bir üzüntüyle karşılandığını vurgulayarak, "Bu, hiçbir insanın hiçbir canlı için kabul edebileceği bir durum değildir. Öncelikle yaşanan bu olay için çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Olayla ilgili olarak Gemlik Belediyesi olarak derhal idari soruşturma başlatmış bulunuyoruz. Bunun yanı sıra adli makamlar da gerekli soruşturmaları yürütecektir. Hukuk Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü ekiplerimiz, konuyla ilgili incelemelerini titizlikle sürdürecektir. Sorumluların cezasız kalmayacağını özellikle ifade etmek istiyorum. Ayrıca Gemlik'te görev yapan veteriner hekimlerle görüşerek onların da desteğini alacağız" şeklinde konuştu.

Ayrıca sorumlu kişilerin görevden el çekildiğini de açıklayan Başkan Deviren, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini kaydetti. Ortaya çıkan görüntüler ve yaşanan olaydan dolayı derin bir üzüntü duyduklarını belirterek benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Barınakta Vahşet: Köpekler Diğer Bir Köpeği Yedi - Son Dakika

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