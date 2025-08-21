Bursa'da Çiftlikte Yangın: 1 At ve 2 Keçi Telef Oldu - Son Dakika
Bursa'da Çiftlikte Yangın: 1 At ve 2 Keçi Telef Oldu

Bursa'da Çiftlikte Yangın: 1 At ve 2 Keçi Telef Oldu
21.08.2025 12:57
Nilüfer'de çıkan yangında 1 at ve 2 keçi hayatını kaybetti, diğer hayvanlar kurtarıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir çiftliğin hayvan damında çıkan yangında 1 at ile 2 keçi telef oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, diğer hayvanlar kurtarıldı.

Olay, Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at çiftliğinin yanındaki hayvan damında elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler damı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, içeride bulunan 1 at ile 2 keçi telef oldu. Diğer hayvanlar ise son anda kurtarıldı. Yangında büyük maddi zarar meydana gelirken, o anlar kameraya yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

11:14
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
