Bursa\'da çocuk parkı yangında kül oldu

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde çocuk parkı yanarak kül oldu.

Yangın, Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar oyun oynadığı sırada parkta yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren olay yerine gelerek bilgi aldı. Yangının çıkışı nedeniyle alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA