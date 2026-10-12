Bursa\'da drift atan sürücüye 143 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu

Bursa'da drift atan otomobil sürücüsüne 143 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Boş alanda drift atarak çevreye rahatsızlık veren otomobil sürücüsü, trafik ekiplerince tespit edildi. Ekipler tarafından sürücüye yönelik işlem başlatıldı. Yapılan işlemler sonucunda sürücüye toplam 143 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Drift attığı anlar ise, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.