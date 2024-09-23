Yenişehir'de eğitim uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde havalimanı apron kısmına bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yenişehir Havalimanı apron kısmında sabah 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi.
Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olay yerine ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı. - BURSA
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